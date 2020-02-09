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В Україні запустять автоматичне нарахування пенсій: Рада прийняла закон за основу

За документ проголосували 283 нардепи
В Україні планують запустити повноцінну роботу електронних трудових книжок. Відповідний законопроект №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" Верховна рада прийняла за основу.
В Україні запустять автоматичне нарахування пенсій: Рада прийняла закон за основу Фото: rada.gov.ua

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 283 нардепи.

Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Проект пропонує призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.

Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд. Включення ПФУ до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників має відбутися протягом п’яти років з дня набрання чинності цим законом. Відомості подаватимуть страхувальники або застраховані особи.

Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис.

Якщо в системі будуть відсутні дані про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган Пенсійного фонду зобов’язаний інформувати застраховану особу про це та про необхідність їх подання.

Закон пропонує використовувати інформацію з Реєстру застрахованих осіб для підтвердження:

  • основного місця роботи працівника згідно з поданою ним заявою;
  • права/спадщину на земельну частку (пай) члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства;
  • періодів навчання осіб у закладах вищої освіти, а також здобутої ними освіти, набутого стажу;
  • проходження стажування студентами і учнями вищих та професійно-технічних навчальних закладів;
  • складення Присяги державного службовця, прокурора, посадової особи місцевого самоврядування; присвоєння, зміни та позбавлення рангу державного службовця;
  • присвоєння, зміни або позбавлення дипломатичного рангу дипломатичного службовця;
  • інформації про трудову діяльність кандидатів на посади членів Кабміну, члена Рахункової палати, члена Вищої ради правосуддя, прокурорів, директора Українського інституту книги;
  • видачі, продовження та обліку листків непрацездатності тощо.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 червня 2020 року. Середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

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02 09 2020 14:00
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