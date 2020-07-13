БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 червня 2020 року. Середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму
З початку року пенсіонерам додали в середньому по 310 гривень
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані на сайті ПФУ, передає РБК - Україна.
Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Також гроші підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.
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