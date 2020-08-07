Кабмін виділив з бюджету велику дотацію на виплату пенсій
Постанову прийнято на засіданні уряду 8 липня, передає РБК - Україна.
Документом вносяться зміни в дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік.
Згідно з документом, доходи ПФУ в 2020 році зростуть з 448,4 млрд гривень до 481,5 млрд гривень. При цьому власні доходи фонду зростуть з 325,4 млрд гривень до 338,9 млрд гривень.
"Загалом, асигнування з Державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду зростають на 29 704,1 млн гривень", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Зокрема, у бюджеті ПФУ враховані 10 млрд гривень витрат на виплату пенсіонерам у квітні по 1 тисячі гривень.
Зазначимо, виділення додаткових коштів на 15,188 млрд грн планувалося ще 3 червня, проте тоді не було прийнято постанова.
Нагадаємо, що Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця зможуть отримувати до пенсії близько 500 гривень.
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