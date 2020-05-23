Пенсіонери старші 75 років щомісяця зможуть отримувати надбавки до пенсії
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця зможуть отримувати до пенсії близько 500 грн., пише "Економічна правда".
"Ми розробили нові соціальні ініціативи... Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - сказала Лазебна .
За словами міністра, дата індексації пенсій повинна бути визначена в законодавстві, що дозволить уникнути спекуляцій навколо цього питання.
Лазебна також повідомила, що сьогодні дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд. грн., тоді як на початку року він становив 23 млрд грн.
Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог
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