Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог
Про це повідомляють у пресслужбі уряду, пише "Громадське".
"Вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що частину з коштів Світового банку спрямують на виплати субсидій тим, хто потребуватиме їх через карантин.
Крім цього, Світовий банк виділить ще 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту населення загалом. Однак про те, коли виділять ці кошти та на що їх спрямують наразі не повідомляють.
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