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Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог

Очікується, що частину з коштів Світового банку спрямують на виплати субсидій тим, хто потребуватиме їх через карантин
Україна та Світовий банк домовилися про отримання 50 мільйонів доларів, які український уряд має спрямувати на виплату пенсій та інших соціальних допомог на період карантину.
Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють у пресслужбі уряду, пише "Громадське".

"Вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що частину з коштів Світового банку спрямують на виплати субсидій тим, хто потребуватиме їх через карантин.

Крім цього, Світовий банк виділить ще 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту населення загалом. Однак про те, коли виділять ці кошти та на що їх спрямують наразі не повідомляють.

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10 04 2020 14:31
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