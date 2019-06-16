НОВИНИПрем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні щонайменше вдвічі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити щонайменше удвічі - Гройсман
Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів.
Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman
Про він сказав в ефірі ICTV, повідомляє "Укрінформ".
"Хотілося б, аби кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і придбати те, що потрібно. Мені вдалося зробити з $50 мінімальної зарплати - $150. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в $300. Я знаю, як це потрібно зробити далі", - заявив Гройсман.
Він наголосив, що друкарський верстат – це не сценарій роботи уряду. "Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів. Тільки економіка – за рахунок детінізації і інвестицій", - додав Гройсман.
Нагадаємо, що раніше Гройсман відреагував на видачу жителям ОРДЛО російських паспортів.
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