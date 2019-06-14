CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа його словами, Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій, зухвало порушуючи всі норми права та моралі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман відреагував на видачу жителям ОРДЛО російських паспортів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції
Фото: kmu.gov.ua
"Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - заявив Гройсман у дописі в Twitter, йдеться в "УП".
Нагадаємо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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