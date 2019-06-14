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Гройсман відреагував на видачу жителям ОРДЛО російських паспортів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції
За його словами, Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій, зухвало порушуючи всі норми права та моралі.
Гройсман відреагував на видачу жителям ОРДЛО російських паспортів Фото: kmu.gov.ua

"Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - заявив Гройсман у дописі в Twitter, йдеться в "УП".

Нагадаємо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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14 06 2019 13:35
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