Гройсман відреагував на видачу жителям ОРДЛО російських паспортів Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції

За його словами, Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій, зухвало порушуючи всі норми права та моралі.

Фото: kmu.gov.ua

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