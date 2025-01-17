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Міністерка закордонних справ Словенії прибула до Києва

17 січня 2025, 15:27
Міністерка закордонних справ Словенії прибула до Києва
Фото: ukrinform.ua
Її запросив український колега Андрій Сибіга.

Сьогодні, 17 січня, глава МЗС Словенії Таня Файон приїхала до Києва. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Словенії.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - йдеться в повідомленні.

Словенська міністерка візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

Наприкінці минулого року Зеленський призначив нових послів України в низці країн. Він підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.

 

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