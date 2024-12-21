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ПОЛІТИКА

Зеленський призначив нових послів України в низці країн

21 грудня 2024, 17:07
Зеленський призначив нових послів України в низці країн
Володимир Зеленський
21 грудня підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у низці країн. Відповідні укази опублікували на сайті офісу президента.

Зеленський призначив послом:

  • Василя Гамяніна у Демократичній Республіці Конго;
  • Петра Бешту в Словенії;
  • Федора Шандора в Угорщині;
  • Ольгу Нікітченко в Литві;
  • Юлію Федів у Філіппінах;
  • Вячеслава Яцюка в Руанді.

Також президент призначив Євгенія Цимбалюка постійним представником України в ООН. Заступницю міністра закордонних справ Мар'яну Бецуголова держави призначив головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО замість Ірини Боровець.

Крім того, президент звільнив Андрія Тарана з посади посла України в Республіці Словенія, Павла Рябікіна — у Китаї, Сергія Корсунського — в Японії, Петра Бешту — в Литві, Андрія Праведника — в Кенії та в  Руанді за сумісництвом. Окрім цього, він звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом. 

Напередодні сам Зеленський заявляв, що призначив понад 30 нових послів. 

послиВолодимир Зеленський

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