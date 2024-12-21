Зеленський призначив нових послів України в низці країн
Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у низці країн. Відповідні укази опублікували на сайті офісу президента.
Зеленський призначив послом:
- Василя Гамяніна у Демократичній Республіці Конго;
- Петра Бешту в Словенії;
- Федора Шандора в Угорщині;
- Ольгу Нікітченко в Литві;
- Юлію Федів у Філіппінах;
- Вячеслава Яцюка в Руанді.
Також президент призначив Євгенія Цимбалюка постійним представником України в ООН. Заступницю міністра закордонних справ Мар'яну Бецуголова держави призначив головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО замість Ірини Боровець.
Крім того, президент звільнив Андрія Тарана з посади посла України в Республіці Словенія, Павла Рябікіна — у Китаї, Сергія Корсунського — в Японії, Петра Бешту — в Литві, Андрія Праведника — в Кенії та в Руанді за сумісництвом. Окрім цього, він звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.
Напередодні сам Зеленський заявляв, що призначив понад 30 нових послів.