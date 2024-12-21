Зеленський призначив нових послів України в низці країн

21 грудня підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у низці країн. Відповідні укази опублікували на сайті офісу президента.

Зеленський призначив послом:

Василя Гамяніна у Демократичній Республіці Конго;

Петра Бешту в Словенії;

Федора Шандора в Угорщині;

Ольгу Нікітченко в Литві;

Юлію Федів у Філіппінах;

Вячеслава Яцюка в Руанді.

Також президент призначив Євгенія Цимбалюка постійним представником України в ООН. Заступницю міністра закордонних справ Мар'яну Бецуголова держави призначив головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО замість Ірини Боровець.

Крім того, президент звільнив Андрія Тарана з посади посла України в Республіці Словенія, Павла Рябікіна — у Китаї, Сергія Корсунського — в Японії, Петра Бешту — в Литві, Андрія Праведника — в Кенії та в Руанді за сумісництвом. Окрім цього, він звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Напередодні сам Зеленський заявляв, що призначив понад 30 нових послів.