Міністерство енергетики України розробили онлайн-платформу AidEnergy

Створення єдиного онлайн-середовища підвищує прозорість та оптимізує комунікацію з донорами та компаніями ПЕК.

Міністерство енергетики за підтримки ЄБРР розробили онлайн-платформу AidEnergy - єдине місце для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб компаній паливно-енергетичного комплексу, опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Деталі проєкту розкрив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров під час зустрічі з аташе Департаменту енергетики США Шоном Андерсоном та Головним радником з питань управління ЄБРР Анною Кожем‘яченко.

Він наголосив, що міжнародні партнери надають велику підтримку українській енергетиці, який продовжує зазнавати ворожих атак. Координує відповідну роботу, збираючи інформацію від постраждалих компаній щодо їхніх потреб та веде постійну комунікацію з партнерами, які можуть надати відповідне обладнання, Міненерго.

"Створення єдиного онлайн-середовища підвищує прозорість та оптимізує комунікацію з донорами та компаніями ПЕК. Також AidEnergy значно прискорює рух обладнання за рахунок можливості збільшення кількості складів, дозволяє оперативно отримувати інформацію про поставки, а також автоматизувати процеси розподілу та звітності", - пояснив чиновник.

За словами Сафарова, на сьогодні до України надійшла допомога для енергосектору з 30 країн загальною вагою понад 5,3 тисячі тонн. Отримано 15 тис запитів від понад 140 компаній.

З жовтня минулого року, коли росіяни почали прицільно знищувати українську енергетичну інфраструктуру, вантажопотік зріс на 240%.

Нагадаємо, Швеція надасть Україні $30 мільйонів на підтримку енергетики.