Швеція надасть Україні $30 мільйонів на підтримку енергетики

Окрім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях.

Швеція зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України обсягом 30 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з віцепрем'єр-міністеркою Швеції Еббою Буш.

Крім того, зазначається, що Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, яка наразі працює на всіх українських атомних станціях.

"Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", – пояснив Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створений торік при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ.