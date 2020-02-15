Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у крадіжці комерційної таємниці

Стверджується, що китайська компанія заволоділа комерційними секретами і авторськими правами, уклавши і потім порушивши угоди про конфіденційність, найнявши співробітників з конкуруючих компаній.

Міністерство юстиції США звинуватило Huawei і дві американські дочірні компанії в змові з метою вимагання та крадіжки комерційної таємниці, повідомляє "Економічна правда".

Обвинувальний акт з 16 пунктів, поданий вчора доповнює попередні звинувачення США проти Huawei. У документі згадуються кілька обвинувачених, в тому числі фінансовий директор Huawei Ваньчжоу Мен, якій вже пред'явлені звинувачення у шахрайстві.

Згідно звинуваченням Huawei протягом десятиліть робила спроби крадіжки інтелектуальної власності у шести конкретних, але неназваних американських компаній. Стверджується, що китайська компанія заволоділа комерційними секретами і авторськими правами, уклавши і потім порушивши угоди про конфіденційність, найнявши співробітників з конкуруючих компаній.

У документах також сказано, що спроби китайської компанії увінчалися успіхом. Згідно з обвинувальним актом, Huawei успішно отримала конфіденційну інформацію про вихідний код інтернет-маршрутизатора, технології стільникової антени і робототехніку. Це дозволило компанії скоротити власні витрати на дослідження і розробки та домогтися конкурентної переваги.

Нагадаємо, що Велика Британія обмежить вплив китайської компанії Huawei на мережу 5G