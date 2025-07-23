Міністр енергетики США вважає нафтові санкції реальним кроком

На думку Райта, Вашингтон може вдаватися до заходів, які раніше були немислимими.

Міністр енергетики США Кріс Райт назвав запровадження санкцій проти російської нафти для припинення війни рф проти України “дуже реальною можливістю”.

Про це повідомляє Reuters.

"Це величезний тиск на росію. Це найбільший тиск, який ви можете на них чинити", — сказав Райт в ефірі Fox News у вівторок, 22 липня.

За словами міністра, США є найбільшим у світі виробником нафти й газу, а це означає, що Вашингтон може вдаватися до заходів, які раніше були немислимими.

"Ми можемо робити те, що раніше не могли", — додав Райт.

Попри таку позицію, адміністрація президента США Дональда Трампа досі не запровадила серйозних нафтових санкцій проти росії. Цього місяця Трамп заявив, що Вашингтон може запровадити 100% тарифи для покупців російської нафти та інші антиросійські санкції, якщо москва не погодиться на перемир'я з Україною. Американський президент дав російському диктатору владіміру путіну 50 днів. Втім, росія новий ультиматум Трампа, схоже, відкинула.