НОВИНИрф у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, вважає вінПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр енергетики звернувся до світу після обстрілу росіянами Південноукраїнської АЕС
Фото: з вільних джерел
Міністр енергетики України Герман Галущенко після ракетного обстрілу Південноукраїнської АЕС закликав світ дати жорстку відсіч країні-терористу - росії.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажі Європи. Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною", - наголосив Галущенко.
За його словами, світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу.
"Поки ще не пізно і ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - зазначив міністр.
Нагадаємо, вночі 19 вересня 2022 року росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2022 14:15 МЕДІА
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Біля української антарктичної станції народилося двоє тюленят
- У Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані