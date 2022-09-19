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Міністр енергетики звернувся до світу після обстрілу росіянами Південноукраїнської АЕС

Ольга
Матарикіна
рф у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, вважає він
Міністр енергетики звернувся до світу після обстрілу росіянами Південноукраїнської АЕС Фото: з вільних джерел
 
Міністр енергетики України Герман Галущенко після ракетного обстрілу Південноукраїнської АЕС закликав світ дати жорстку відсіч країні-терористу - росії.
 
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook
 
"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажі Європи. Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною", - наголосив Галущенко.
 
За його словами, світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу.
 
"Поки ще не пізно і ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - зазначив міністр.
 
 
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19 09 2022 14:15
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