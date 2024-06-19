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ПОЛІТИКА

Міністр фінансів Німеччини закликає уряд до відкритішого діалогу щодо підтримки України

19 червня 2024, 14:11
Міністр фінансів Німеччини закликає уряд до відкритішого діалогу щодо підтримки України
Крістіан Лінднер Фото: DW
Йдеться не тільки про те, щоб допомогти Україні поставками зброї, допомогою біженцям та економічною підтримкою в її обороні від росії.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликає уряд Німеччини до більш відкритого спілкування з питань політики щодо допомоги Україні. 

Про це повідомляє  Rheinische Post.

"Ми повинні відверто пояснити жителям східної Німеччини політику німецького уряду щодо України", - заявив він. 

Йдеться не тільки про те, щоб допомогти Україні поставками зброї, допомогою біженцям та економічною підтримкою в її обороні від росії, а й про німецькі інтереси. Міністр бачить значні ризики, якщо нічого не буде зроблено для протидії агресії російського диктатора владіміра путіна та його агресивній війні проти України.

"Якщо ми погодимося з порушенням росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і Нато можуть розпастися. Тому що поляки і чехи, наприклад, запитають себе, чи кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації", - заявив Лінднер. 

Він додав, що Німеччині довелося б прийняти ще кілька мільйонів біженців з України та піклуватися про них, якби країна впала.

"Це було б у багато разів дорожче, ніж допомога, яку ми надаємо зараз", - підкреслив міністр. 

Нещодавно Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Німеччинавійнадопомога Україніросія загроза

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