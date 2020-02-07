Міністр фінансів пояснив, чому відклали розміщення євробондів
Міністерство фінансів "надало достатньо часу" міжнародним інвесторам для оцінки впливу можливої відставки голови правління НБУ Якова Смолія на вартість українських цінних паперів.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі "Економічній правді".
"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив Марченко.
"Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вони демонстрували ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком. Міністерство фінансів наголошує на тому, що залишається відданим зваженій фіскальній та грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ та шляху продовження реформ, які підтримуються нашими міжнародними партнерами", - наголосив Марченко.
Нагадаємо, що Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки Смолія - Мінфін
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ