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Міністр фінансів пояснив, чому відклали розміщення євробондів

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив Марченко.
Міністр фінансів пояснив, чому відклали розміщення євробондів Фото: minfin.com.ua

Міністерство фінансів "надало достатньо часу" міжнародним інвесторам для оцінки впливу можливої відставки голови правління НБУ Якова Смолія на вартість українських цінних паперів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі "Економічній правді".

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив Марченко.

"Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вони демонстрували ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком. Міністерство фінансів наголошує на тому, що залишається відданим зваженій фіскальній та грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ та шляху продовження реформ, які підтримуються нашими міжнародними партнерами", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, що Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки Смолія - Мінфін

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02 07 2020 15:57
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