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Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки Смолія - Мінфін

Мінфін поки не коментує інші подробиці
Повідомляється, що угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.
Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки Смолія - Мінфін Фото: 112 Україна

Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві фінансів у четвер, зазначає "Економічна правда".

Мінфін поки не коментує інші подробиці, відповідна інформація буде оприлюднена пізніше після узгодження з юристами.

Повідомляється, що угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) склав $7,5 млрд.

Однак увечері 1 липня з'явилася інформація, що глава НБУ Яків Смолій подав президенту України заяву про відставку і пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.

Нагадаємо, що напередодні Україна готувала 12-річний випуск євробондів у доларах та викуп паперів із погашенням у 2021-2022 роках

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02 07 2020 11:05
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