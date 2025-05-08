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Міністр фінансів США назвав путіна воєнним злочинцем

08 травня 2025, 10:49
Міністр фінансів США назвав путіна воєнним злочинцем
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Однак вказує на необхідність вести переговори з усіма сторонами конфлікту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вважає президента рф Володимира путіна воєнним злочинцем, але він вказав на необхідність вести переговори з усіма сторонами конфлікту.

Про це Бессент сказав під час щорічного свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

Коли конгресмен Хуан Варгас запитав Бессента, чи вважає він Володимира путіна воєнним злочинцем, міністр відповів коротко: "Так".

Далі Варгас запитав Бессента, чи вів би він переговори з воєнним злочинцем. У відповідь американський міністр сказав, що вважає, що це "суть дипломатії, коли треба вести переговори з обома сторонами".

"Я вважаю, що переговори були потрібні з японцями після Другої світової війни", – додав Бессент.

Нещодавно ми писали, що угода про корисні копалини дає надію на військову підтримку України з боку США.

 

СШАСкотт Бессент

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