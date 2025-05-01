Угода про корисні копалини дає надію на військову підтримку України з боку США – The Times

Зазначається, що проєкт угоди передбачає, що Київ отримає допомогу США в галузі безпеки в обмін на доступ до своїх природних ресурсів.

Укладення угоди про корисні копалини додало Україні вкрай необхідної впевненості в довгостроковій підтримці США. Це також може ускладнити президенту США Дональду Трампу примушувати Україну до мирної угоди з росією на невигідних для неї умовах.

Про це пише The Times.

Видання нагадало, що міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи угоду, сказав про прихильність Вашингтона "вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі". Зауважується, що у його промові прозвучали вислови, які рідко можна почути від представників адміністрації Трампа: "повномасштабне вторгнення росії в Україну", "російська військова машина".

"Можливо, це лише риторика, але вона вселила в Україну нову віру. Після підписання угоди міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Вашингтон може надати нові системи протиповітряної оборони для захисту міст України від російських ракетних атак", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що проєкт угоди передбачає, що Київ отримає допомогу США в галузі безпеки в обмін на доступ до своїх природних ресурсів.

"Це може не відповідати явним гарантіям безпеки, про які спочатку просив президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.), але в Києві сподіваються, що Трамп схвалить нові поставки американської зброї в Україну хоча б для того, щоб захистити енергетичні активи, у чому зараз зацікавлена Америка", - пише The Times.

Укладення угоди також відбувається на тлі того, що, схоже, Трамп змінює своє ставлення до російського диктатора владіміра путіна, зауважило видання. Про це, зокрема, свідчить заява президента США після його зустрічі із Зеленським у Римі 26 квітня, зауважило видання.

Утім, зазначається, все це незабаром може змінитися "залежно від настрою Трампа", але "наразі угода, схоже, свідчить про покращення американсько-українських відносин після місяців негараздів".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підписана з Україною угода "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" стане кроком до припинення війни, яку розв’язала рф.