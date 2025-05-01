Рубіо назвав договір про копалини "кроком до завершення війни"

Також угода важлива віха у спільному процвітанні.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про природні ресурси між Україною і США "кроком у припиненні цієї війни".

У соціальній мережі X (Twitter) Рубіо написав, що США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію завдяки керівництву США та особисто президенту Дональду Трампу.

"Це важлива віха в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни", - зазначив держсекретар.

Зазначимо, що сьогодні Україна і США підписали угоду про копалини.