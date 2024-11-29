Міністр Міноборони рф прибув до КНДР

Наразі зв'язки москви і Пхеньяна сильніші ніж були до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Глава Міністерства оборони рф Андрій Бєлоусов прибув із неанонсованим візитом до Північної Кореї.

Про це Міноборони рф заявило в Telegram-каналі.

У відомстві розказали, що російського чиновника у КНДР зустрічали в аеропорту Сунан, розташованому в передмісті Пхеньяну.

Білоусов уже мав зустріч з міністром оборони КНДР генералом армії Але Гван Чхолем.

Під час візиту у Білоусова заплановані зустрічі із військовим та військово-політичним керівництвом КНДР.

Місяць тому стало відомо, що глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом.

Таким чином москва активно посилює зв'язки з Пхеньяном, який постачає росії боєприпаси, ракети, і військових.