Міністр Міноборони рф прибув до КНДР
Глава Міністерства оборони рф Андрій Бєлоусов прибув із неанонсованим візитом до Північної Кореї.
Про це Міноборони рф заявило в Telegram-каналі.
У відомстві розказали, що російського чиновника у КНДР зустрічали в аеропорту Сунан, розташованому в передмісті Пхеньяну.
Білоусов уже мав зустріч з міністром оборони КНДР генералом армії Але Гван Чхолем.
Під час візиту у Білоусова заплановані зустрічі із військовим та військово-політичним керівництвом КНДР.
Місяць тому стало відомо, що глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом.
Таким чином москва активно посилює зв'язки з Пхеньяном, який постачає росії боєприпаси, ракети, і військових.