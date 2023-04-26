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Міністр МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а росію – державою-терористом

26 квітня 2023, 14:27
Міністр МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а росію – державою-терористом
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав російського колегу сергія лаврова клоуном, а росію – державою-терористом.

Про це очільник чеської дипломатії написав в Twitter.

"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Павела смішні. росія є терористичною державою, і її керівництву належить постати перед міжнародним трибуналом", – йдеться в твітті. 

Чеський міністр мав на увазі реакцію лаврова на інтерв’ю президента Чехії Петра Павела виданню Politico. 

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