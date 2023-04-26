Міністр МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а росію – державою-терористом

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав російського колегу сергія лаврова клоуном, а росію – державою-терористом.

Про це очільник чеської дипломатії написав в Twitter.

"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Павела смішні. росія є терористичною державою, і її керівництву належить постати перед міжнародним трибуналом", – йдеться в твітті.

Чеський міністр мав на увазі реакцію лаврова на інтерв’ю президента Чехії Петра Павела виданню Politico.

Вчора президент Чехії вважає, що Китаю вигідне затягування війни в Україні.