Міністр МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а росію – державою-терористом
26 квітня 2023, 14:27
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав російського колегу сергія лаврова клоуном, а росію – державою-терористом.
Про це очільник чеської дипломатії написав в Twitter.
"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Павела смішні. росія є терористичною державою, і її керівництву належить постати перед міжнародним трибуналом", – йдеться в твітті.
Чеський міністр мав на увазі реакцію лаврова на інтерв’ю президента Чехії Петра Павела виданню Politico.
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