Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Чехії вважає, що Китаю вигідне затягування війни в Україні

25 квітня 2023, 14:20
Президент Чехії вважає, що Китаю вигідне затягування війни в Україні
Джерело: chas.news
Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця.

Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між росією та Україною.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише Politico.

Коли мова йде про Україну, стверджував він, Китай хоче лише найкращого для себе — і наразі це ще більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, — сказав Павел, — тому що це може підштовхнути росію до ряду поступок", - заявив Павел.

Він пояснив, що Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від росії в обмін на своє безмежне партнерство з кремлем.

"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав чеський лідер.

На думку Павла, Китай не зацікавлений у якнайшвидшому закінченні війни. «Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить росія, як реагує Захід», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.

КитайЧехіявійна в Україніпетр павел

Останні матеріали

Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 13:03
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 09:58
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до
Політика
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до "Великого Вибуху"
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 09:34
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється