Президент Чехії вважає, що Китаю вигідне затягування війни в Україні
Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між росією та Україною.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише Politico.
Коли мова йде про Україну, стверджував він, Китай хоче лише найкращого для себе — і наразі це ще більше війни.
"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, — сказав Павел, — тому що це може підштовхнути росію до ряду поступок", - заявив Павел.
Він пояснив, що Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від росії в обмін на своє безмежне партнерство з кремлем.
"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав чеський лідер.
На думку Павла, Китай не зацікавлений у якнайшвидшому закінченні війни. «Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить росія, як реагує Захід», – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.