Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця.

Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між росією та Україною.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише Politico.

Коли мова йде про Україну, стверджував він, Китай хоче лише найкращого для себе — і наразі це ще більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, — сказав Павел, — тому що це може підштовхнути росію до ряду поступок", - заявив Павел.

Він пояснив, що Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від росії в обмін на своє безмежне партнерство з кремлем.

"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав чеський лідер.

На думку Павла, Китай не зацікавлений у якнайшвидшому закінченні війни. «Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить росія, як реагує Захід», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.