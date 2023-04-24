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Намагання Макрона залучити Китай як посередника у війні рф проти України провалюються – Bloomberg

24 квітня 2023, 18:34
Намагання Макрона залучити Китай як посередника у війні рф проти України провалюються – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Заяви китайського дипломата завдали ще одного удару по стратегії французького лідера.

Спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай як посередника у війні росії проти України провалюються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.

Видання наголошує, що такі скандальні висловлювання б'ють по стратегії Макрона щодо посередництва Китай у врегулюванні війни в Україні.

"Коментарі Лу, який відомий своїми неодноразовими жорсткими заявами на телебаченні, прозвучали як черговий холодний душ на надії Макрона змусити Пекін співпрацювати з Україною. Хоча Китай вважає себе нейтральним, його позиція посилила війну президента росії володимира путіна проти України", - заявляє Bloomberg.

Зазначається, що самостійні кроки Макрона, які були зроблені без попередніх консультацій, викликали критику в Європі та США. Джерела, близькі до Білого дому, наголосили у коментарі видання, що адміністрація Джо Байдена роздратована фрілансом Макрона у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками.

КитайконфліктМакронвійна в Україніросія окупанти

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