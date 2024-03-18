Міністр оборони Британії: путін — це сучасний Сталін

Україна, Київ, 28 липня 2014 року. На Майдані з'явився плакат, який зображає Адольфа Гітлера, Йосифа Сталіна і російського президента Володимира Путіна. Фото: АFР

Як вважає Грант Шаппс, Захід повинен використати всі можливі засоби, щоб протистояти путіну.

владімір путін поводиться як "сучасний Сталін", заявив Грант Шаппс після того, як російський президент виграв фіктивні вибори у росії. Міністр оборони Британії звинуватив путіна в тому, що він вкрав російські вибори після того, як таких опонентів, як Алексей Навальний, було "ув'язнено або вбито".

Про це пише The Telegraph.

"Він, звичайно, нікуди не дінеться після того, як вкрав недільні так звані вибори, на яких політичних опонентів або ув'язнюють, або вбивають. Він перебуватиме при владі майже стільки ж, скільки диктатор Йосип Сталін. путін поводиться як сучасний Сталін", — заявив Грант Шаппс.

Нещодавно Шаппс закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, щоб відповідати "більш небезпечному світу". Наразі Велика Британія витрачає 2,27% ВВП на оборону, що відповідає очікуванням НАТО на рівні 2%, і пообіцяла виділити Україні цього року ще 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

"Це тиран, якому Захід повинен протистояти — у нас є засоби", — додав Шаппс.

Нещодавно міністр оборони Британії відмовився від поїздки до Одеси через російську ракетну загрозу.