Міністр оборони Британії відмовився від поїздки до Одеси через російську ракетну загрозу

Британська розвідка попередила міністра оборони, що кремль знав про його плани подорожей.

Про це пише британське видання The Guardian.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до міста Одеси через російську ракетну загрозу.

Міністр скасував візит після того, як британська розвідка попередила його про те, що росіянам стало відомо про його плани.

Минулого тижня, коли він летів до Польщі з авіабази "Нортолт", йому повідомили, що 6 березня під час візиту до портового міста бронеколона з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ледве уникнула ракетного удару з боку росії.

За даними української влади, внаслідок вибухів загинуло п'ятеро людей.

Шаппс разом з начальником штабу оборони адміралом сером Тоні Радакіним і невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом з Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським і високопоставленими членами його адміністрації воєнного часу.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш , Грант Шаппс і перший заступник командувача збройних сил Марек Соколовський на полігоні Оржиш на північному сході Польщі

кремль підозрюють у глушінні сигналу GPS на літаку з Грантом Шаппсом

Проте запланований подальший переліт до Одеси був скасований після того, як розвідка виявила, що москва знала про це, пише Sunday Times.

"путін показав себе безрозсудним, безжальним і необережним", - сказав газеті Шаппс, який замість цього повернувся до Британії через Польщу.

"Той факт, що він впритул наблизився до вбивства двох західних лідерів, не має значення, чи це було навмисно, чи випадково.Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", - спитав речник Міністерства оборони.

Він додав, що під час нещодавньої поїздки в Україну міністр оборони не відвідав Одесу з міркувань безпеки.

"Велика Британія продовжує надавати потужну підтримку Україні, і візит міністра оборони та його зустрічі лише підкреслили важливість цієї підтримки перед обличчям путінської агресії", - підсумува речник.