Міністр оборони Італії прибув з офіційним візитом до України

Як пише посольство, під час візиту Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

До Києва, сьогодні, 16 січня, прибув з офіційним візитом голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті посольства Італії в Україні.

Як пише посольство, під час візиту Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Наразі інші подробиці візиту міністра не розкриваються.

Італія активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії, надаючи як гуманітарну, так і військову допомогу. Гуманітарна допомога включає медичні матеріали, прийом українських біженців, а також підтримку реконструкції критичної інфраструктури.

Цього ж дня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Україна та Велика Британія сьогодні, 16 січня, укладуть важливу про 100-річне партнерство. Мета угоди - поглиблення звʼязків у оборонній та невійськовій сферах.

Очікується, що угода буде підписана сьогодні, коли прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до України з офіційним візитом. Угода буде базуватися на дев'яти основних "стовпах".

Договір посилить військове співробітництво у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії.

Також в уряді Британії зазначили, що Стармер оголосить про виділення 40 млн фунтів стерлінгів (понад 47 млн доларів) на нову програму відновлення економіки, яка дозволить розблокувати сотні мільйонів приватного кредитування для підтримки зростання та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні.