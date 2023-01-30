Міністр оборони Італії виступив за діалог з російським народом

На думку Гвідо Крозетто, росіянам потрібно показувати, "що таке Захід, свобода, демократія, мир".

Скасування спрощеного візового режиму для росіян є неправильним, оскільки їм потрібно показувати, "що таке Захід, свобода, демократія, мир".

Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

"Ми маємо залишити канал до російського народу, а не до політичних еліт, які прагнуть конфронтації. Минулого тижня деякі європейські посли зустрілися в москві і дивувалися, чому відмовляють у візах російським громадянам. Було б краще, щоб люди приїхали в Європу, щоб почути інший голос", – сказав він.

Водночас Крозетто стверджує, що Італія повинна продовжувати допомагати Україні, тому що альтернативи немає.

Він додав, що можливість розмов про мир з’явиться лише якщо Україна зможе витримати удар нової атаки, тому допомога Києву є необхідною.

"Можна створити умови, щоб нарешті спробувати сісти та поговорити. Але діалог буде важким, росія не має наміру залишати окуповані нею українські території", – зауважив міністр.

Глава міноборони зазначив, що хоча в його країні чимало громадян виступають проти військової допомоги Україні, але правда полягає в тому, що "ніхто не хоче війни, і мета уряду полягає в тому, щоб зробити все, щоб її припинити".

"Ми маємо пояснити суспільству, що ескалації хочуть росіяни, щоб не пропустити брехню, що це інші, тобто всі ми, не прагнемо миру. Якби російські танки не перетнули кордон України, ми б не були в цій ситуації", – підкреслив Крозетто.

Тим не менше, за його словами, Європі слід шукати діалог із росіянами.

"Я ніколи не поділяв замкнутості по відношенню до артистів, спортсменів, мирного населення. Ми повинні залишити канали діалогу відкритими", – резюмував очільник італійського оборонного відомства.

Як раніше повідомляв iPress, італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP/T, Aspide, а також артилерію та дрони-камікадзе Hero-30 з ізраїльськими комплектуючими.