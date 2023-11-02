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Міністр оборони Нідерландів приїхала до Києва і зустрілася з Зеленським

02 листопада 2023, 20:17
Міністр оборони Нідерландів приїхала до Києва і зустрілася з Зеленським
president.gov.ua
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен приїхала до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Офіс президента.

Про візит Олленгрен в Україну стало відомо з повідомлення прес-служби Офісу президента про її зустріч з Володимиром Зеленським.

Український президент подякував Кайсі Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразове відвідання нашої держави з початку повномасштабного вторгнення росії. 

"Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів та справжніх друзів", - сказав Зеленський. 

Він високо оцінив розмову телефоном з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулась напередодні. 

"Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", - додав Зеленський.

Також він поінформував Оллонгрен про ситуацію на полі бою.

"Було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку «зернового коридору». Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході", - підсумував Зеленський. 

Наприкінці зустрічі Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

 
 

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