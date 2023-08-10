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Міністр оборони Німеччини планує посилити боротьбу зі шпигунством

10 серпня 2023, 20:08
Міністр оборони Німеччини планує посилити боротьбу зі шпигунством
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус через затримання чергового російського шпигуна виступає за посилення протидії шпигунству.

Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр назвав успіхом у боротьбі зі шпигунством арешт співробітника закупівельного офісу Бундесверу в Кобленці.

На його думку, співпраця між спецслужбами є тісною і працює надзвичайно добре.

"Ми швидкі і пильні. Ми повинні продовжувати послідовно зміцнювати персонал служби військової контррозвідки – особливо в галузі контррозвідки", – сказав Пісторіус.

"У часи російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", – додав він.

Днями стало відомо, що в Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для росії.
НімеччинашпигуншпигунствоПісторіус

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