Міністр оборони Німеччини планує посилити боротьбу зі шпигунством
Про це повідомляє Tagesschau.
Міністр назвав успіхом у боротьбі зі шпигунством арешт співробітника закупівельного офісу Бундесверу в Кобленці.
На його думку, співпраця між спецслужбами є тісною і працює надзвичайно добре.
"Ми швидкі і пильні. Ми повинні продовжувати послідовно зміцнювати персонал служби військової контррозвідки – особливо в галузі контррозвідки", – сказав Пісторіус.
"У часи російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", – додав він.Днями стало відомо, що в Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для росії.