Міністр оборони Німеччини попросив для Бундесверу додатково 10 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пістопіус стверджує, що без збільшення бюджету на 10 млрд євро модернізація Бундесверу неможлива.

Наразі невідомо, чи отримає відомство ці кошти, повідомляє Spiegel

Відомо, що чиновники Міноборони під час перших переговорів з фінансовим відомством щодо бюджету стверджували, що без цього збільшення модернізація Бундесверу, обіцяна канцлером Олафом Шольцом, була б неможливою.

Додається, що причин для додаткових потреб Бундесверу багато. Наприклад, війська потребують більше грошей для поповнення порожніх складів боєприпасів. У спеціальному фонді для збройних сил, який має 100 мільярдів євро, на це майже не передбачено коштів.

Окрім того, планувальники Пісторіуса побоюються, що підвищення зарплат у державному секторі зменшить можливості для інвестицій в оперативну готовність Бундесверу.

Зазначається, що ще одним аргументом є вимоги НАТО. Зараз Німеччина навіть не наблизилася до досягнення 2% ВВП на оборону, як вимагає Альянс. Наразі Німеччина витрачає близько 1,6 відсотка. Видання зазначає, що єдиний спосіб подолати 2-відсотковий бар'єр - це значно збільшити річний бюджет.

Однак, поки що невідомо, чи отримає Пісторіус додаткові кошти. Міністерство фінансів наполягає на тому, щоб спочатку були витрачені кошти зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро.

Наразі відомства ведуть конфіденційні переговори з Міністерством фінансів про ключові цифри федерального бюджету на 2024 рік, який буде прийнятий кабінетом міністрів в середині березня.

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