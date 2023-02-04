Німеччина передала 9 потужних генераторів на харківщину

Німеччина передала Харківській області 9 генераторів потужністю від 440 до 1000 кВт для підключення теплових точок.

Написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у себе в Twitter

Вона прокоментувала: "Передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини покращуємо ситуацію в регіонах!".