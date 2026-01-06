Канцлер Німеччини попередив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні

За його словами, путін не прагне до перемир'я.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна "на межі гуманітарної енергетичної кризи".

Про це йдеться в листі канцлера до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає ZDF.

Мерц звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, зазначивши, що Україна "на межі гуманітарної енергетичної кризи".

За його словами, путін не прагне до перемир'я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші на сьогоднішній день атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.

Німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки, наголошує Мерц.