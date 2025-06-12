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Міністр оборони Німеччини прибув до Києва

12 червня 2025, 09:19
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Він обсудить з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.

В четвер, 12 червня, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до столиці України.

Про це повідомляє Tagesschau.

Сьогодні вранці Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, аби вона могла захищатися та опинилася в такій позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – заявив німецький міністр оборони.

Коли Пісторіус прибув до Києва, то він засудив посилені російські авіаудари по країні, що охарактеризував як "надзвичайно жорстокі і загрозливі, із великою кількістю крилатих ракет та атак дронами".

"Це є чітким сигналом з Москви: наразі немає жодного інтересу до мирного вирішення, натомість удари тривають з незмінною жорстокістю і, перш за все, дедалі більше спрямовані на цивільні райони України", – додав Пісторіус на залізничному вокзалі в Києві.

Також раніше Мерц і Пісторіус відкинули вимоги СДПН відновити відносини з росією.

 

НімеччинаБорис Пісторіус

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