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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

04 грудня 2024, 12:54
Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку
Фото: Reuters
Він вибачився перед громадянами.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон перепросив перед громадянами та подав у відставку. У своєму повідомленні він підкреслив, що бере на себе усю відповідальність за введення воєнного стану в країні.

Про це повідомляє Yonhap.

Зокрема, Кім перепросив за те, що "викликав плутанину та занепокоєння" громадян країни через воєнний стан. За його словами, "усі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями надзвичайного воєнного стану, виконували вказівки міністра". Yonhap додає, що саме міністр оборони запропонував президенту ввести воєнний стан.

"Воєнний стан скасовано, і люди відновлюють своє повсякденне життя, але внутрішня політична ситуація та ситуація з безпекою непроста", — додав Кім.

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. За його словами, він це зробив, аби "захистити вільну Республіку Корея від загрози комуністичних сил Північної Кореї". Пізніше президент скасував введення воєнного стану. Він зробив це після того, як такий крок не підтримав парламент країни, а під стінами будівлі, де проходило засідання, зібралися протестувальники.

Опозиційні партії заявили, що подали клопотання про імпічмент Юн Сок Йоля. Якщо він подасть у відставку або буде усунутий з посади, прем'єр Хан Дак Су виконуватиме обов'язки лідера країни до проведення нових виборів протягом 60 днів.

Південна Кореявоєнний стан

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