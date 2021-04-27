Міністр оборони РФ пояснив, навіщо гнали війська до України

Росія переміщує війська в межах своєї території за власними планами, ніякого зовнішнього впливу тут немає і бути не може

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".

Дії США і НАТО сприяють зростанню військової небезпеки, заявив Шойгу на засіданні Ради міністрів оборони держав-учасників ОДКБ в Душанбе, повідомляє Українська правда.

"Модернізується військова інфраструктура, зростає інтенсивність оперативної та бойової підготовки, реалізується американська концепція "чотири по тридцять". Підігріваються націоналістичні настрої на Україні, що провокує озброєний конфлікт на Донбасі, в тому числі в прикордонних з Росією районах", - зазначив Сергій Шойгу.

При цьому Шойгу висловив своє невдоволення реакцією світової громадськості на російські навчання. "Тільки ледачий не приєднався до дружнього хору звинувачень на адресу Росії, - поскаржився він. - Те проведення навчань на нашій території не подобається, то повернення військ в пункти постійної дислокації дратує. А хтось вирішив нас попередити про наслідки нашої активності на нашій же території".

Глава військового відомства РФ зазначив, що "Росія переміщує війська в межах своєї території за власними планами, ніякого зовнішнього впливу тут немає і бути не може".