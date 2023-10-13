Міністр оборони США вирушає до Ізраїлю

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні відвідає Ізраїль, де зустрінеться з прем'єром Біньяміном Нетаньягу, главою міноборони Йоавом Галланом та іншими посадовцями.

Про це повідомляє Politico.

"Остін поїде до Ізраїлю з Брюсселя, де зустрічався з колегами для обговорення допомоги Україні у форматі "Рамштайн", - пише видання.

Пентагон працює над задоволенням прохання Ізраїлю про передачу високоточних бомб малого діаметра та спорядження, що перетворює некеровані бомби на високоточні.

Вчора стало відомо, що держсекретар США Блінкен прямує до Ізраїлю.