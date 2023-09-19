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ПОЛІТИКА

Міністр оборони США заявив, що наступ України "стабільно просувається вперед"

19 вересня 2023, 17:03
Міністр оборони США заявив, що наступ України
Фото: ЕРА
Він розповів, що нашій країні надано понад 76 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки.

Міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що ЗСУ продовжують прорив "потужних" ліній оборони рф. Під час відкриття чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" він наголосив, що захисники ведуть тяжкі бої та звільняють території, отже наступ "стабільно прогресує".

Про це повідомляє СNN.

Остін зауважив, що військова допомога союзників Силам оборони триватиме "у довгостроковій перспективі", закликавши "не робити помилок".

"Здобутки України залежать від вирішальних можливостей, які надають учасники цієї контактної групи", - зауважив Остін, додаючи, що нашій країні надано понад 76 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки. 

Він також наголосив, що Україна все ще потребує посилення ППО. 

"Протиповітряна оборона рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати глибоко копати в питанні наземної протиповітряної оборони України, - сказав він. - Наша спільна відданість буде життєво важливою під час поточних битв і на довгому шляху попереду". 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що в сьогоднішньому контрнаступі ЗСУ володіють ініціативою, завдяки чому вони рухаються вперед щодня та продовжують звільняти українську землю. Він висловив впевненість, що активні бойові дії триватимуть і взимку, адже наша країна не може гаяти часу. Ба більше, за словами президента, Україна вже визначилася, де відбудеться потужний прорив оборони рф.

СШАвійнаРамштайнконтранаступ

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