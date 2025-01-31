Очікується домовленість на передачу чергової партії літаків F-16.

В п’ятницю, 31 січня, міністр оборони України Рустем Умєров прибув з візитом до Нідерландів і зустрівся зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом у Гаазі.

Про це Умєров нипсав на Facebook-сторінці.

"Зустрівся у Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом", - йдеться в дописі.

Умєров додав, що Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році і вже є домовленості на цей рік.

"Головний пріоритет – програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків в 2025, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей", – написав міністр.

За його словами, другий пріоритетом міністр назвав дрони, а також було скоординовано розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.

"На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати. Окремо – індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій", – констатував він.

Глава оборонного відомства додав, що також Україна і Нідерланди синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.

Раніше Умєров заявляв, що Британія фінансуватиме виробництво в Україні ППО та далекобійної зброї.