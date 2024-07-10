Міністр оборони Умєров звернувся до українців в Європі

Він закликає їх стати добровольцями Українського легіону.

Міністр оборони Рустем Умєров закликав всіх громадян України, які зараз перебувають у Європі, долучитися до лав Українського легіону.

Про це він розповів у Facebook.

Умєров зазначив, що добровольчий підзрозділ буде проходити тренування на польській території. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він пояснив, чому варто долучитися до легіону:

добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн Євросоюзу;

легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою;

українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт зі Збройними силами.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!" - додав міністр.