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Міністр оборони Умєров звернувся до українців в Європі

10 липня 2024, 11:33
Міністр оборони Умєров звернувся до українців в Європі
Фото: dt.ua
Він закликає їх стати добровольцями Українського легіону.
Міністр оборони Рустем Умєров закликав всіх громадян України, які зараз перебувають у Європі, долучитися до лав Українського легіону.
 
Про це він розповів у Facebook.
 
Умєров зазначив, що добровольчий підзрозділ буде проходити тренування на польській території. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він пояснив, чому варто долучитися до легіону:
 
добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн Євросоюзу;
легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою;
українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу,  зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт зі Збройними силами.
 
"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!" - додав міністр.
 
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Варшаві. Він підписав з польським прем'єром Дональдом Туском двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. За словами президента, ця угода містить положення про розробку механізму збиття в небі України російських ракет та дронів, випущених в напрямку Польщі.

 

міністр оборони України. Рустем Умєровросія окупантивійна в Україні

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