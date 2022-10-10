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Міністр освіти закликав запровадити дистанційну роботу в навчальних закладах до кінця тижня
Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти з проханням прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022).
Про це він написав в Telegram.
"Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу", - підкреслив міністр.
Шкарлет також закликав не нехтувати правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога" і спускатись в укриття.
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10 10 2022 12:10 МЕДІА
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