Міністр освіти закликав запровадити дистанційну роботу в навчальних закладах до кінця тижня

Сергій Шкарлет також закликав не нехтувати правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога" і спускатись в укриття

Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти з проханням прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022). Про це він написав в Telegram. "Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу", - підкреслив міністр. Шкарлет також закликав не нехтувати правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога" і спускатись в укриття. Як повідомлялося, зранку 10 жовтня росія здійснила масований ракетний обстріл території України . Зокрема, був обстріляний центр Києва, а також Львівщина, Харків, Дніпро. Є загиблі та поранені.

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