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Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії

Також Кулеба підкреслив, що стратегія України полягає в повному "відрізі" від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем.
Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії Фото: aa.com.tr

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу, пише "Економічна правда".

"Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. В критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний", – заявив Кулеба.

"Тому поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулися поставки", - зазначив голова МЗС.

Також Кулеба підкреслив, що стратегія України полягає в повному "відрізі" від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Міністр пояснив, чому був визначений саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, 2023 рік – найбільш ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти", – додав Кулеба.

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04 02 2021 11:51
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