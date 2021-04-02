Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу, пише "Економічна правда".
"Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. В критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний", – заявив Кулеба.
"Тому поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулися поставки", - зазначив голова МЗС.
Також Кулеба підкреслив, що стратегія України полягає в повному "відрізі" від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.
Міністр пояснив, чому був визначений саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, 2023 рік – найбільш ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти", – додав Кулеба.
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