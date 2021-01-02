Україна поновила імпорт електроенергії з Росії
Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.
Так, згідно з даними системи, 1 лютого, з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00 планується постачати по 200 МВт-год. щогодини. Із 21.00 по 23.00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год. щогодини.
При цьому, за даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснюватиме ТОВ "ОНК-ГРУП".
Ця ж компанія 2 лютого здійснюватиме поставки уже 300 МВт-год. щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. Із 21.00 по 23.00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год. щогодини.
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