Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна поновила імпорт електроенергії з Росії

Ця ж компанія 2 лютого здійснюватиме поставки уже 300 МВт-год. щогодини
Україна 1 лютого почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.
Україна поновила імпорт електроенергії з Росії Фото: shutterstock.com

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.

Так, згідно з даними системи, 1 лютого, з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00 планується постачати по 200 МВт-год. щогодини. Із 21.00 по 23.00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год. щогодини.

При цьому, за даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснюватиме ТОВ "ОНК-ГРУП".

Ця ж компанія 2 лютого здійснюватиме поставки уже 300 МВт-год. щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. Із 21.00 по 23.00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год. щогодини.

Читайте також НКРЕКП затвердила знижені тарифи на розподіл газу низці операторів ГРС з 1 лютого

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2021 16:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.