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Міністр торгівлі Чехії розповів про причину масштабного блекауту у країні

07 липня 2025, 15:33
Міністр торгівлі Чехії розповів про причину масштабного блекауту у країні
Фото: ukrinform.ua
За словами очільника Мінпромторгу Чеії Лукаша Влчека, блекаут у Чехії стався через ланцюжок збігів

Масштабний блекаут у Чехії 4 липня стався через збіг чотирьох пов'язаних між собою подій, написав на своїй сторінці у соцмережі X глава Мінпромторгу країни Лукаш Влчек.

Про це пише Deník N.

"Першопричиною стало падіння фазного дроту на лінії V411 на заході країни. Це схоже на механічну причину на лінії дуже високої напруги. Навіть у літні місяці кабель може впасти. Ніщо не має безкінечного терміну служби", – повідомив чиновник у коментарі Deník N.  
 
Лукаш Влчек додав, що після цього відключилася електростанція на бурому вугіллі в селищі Ледвіце, потім сталося навантаження лінії V208, а наприкінці сталася аварія на підстанції Красиков на півночі республіки. Загалом пошкоджено дев'ять підстанцій. Поступово неполадки усувалися, і до 18:00 4 липня вся система знову була стабільною.
 
Міністр окремо підкреслив, що те, що трапилося, не має відношення до "зеленої угоди" Євросоюзу.
 
"Це не проблема з регулюванням відновлюваних джерел або перевантаження транскордонного потоку електроенергії. Відключення було спричинене технічною несправністю на магістральній лінії. Ніщо не має безкінечного терміну служби. У нас немає інформації про те, що це сталося з чиєїсь вини", – заявив Влчек і закликав проводити дебати щодо енергетичної політики об'єктивно.
 
Нагадаємо, у Чехії близько опівдня 4 липня сталося масштабне відключення електроенергії. Блекаут охопив більшу частину Праги.

 

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