Міністерка торгівлі США Джина Раймондо прибула до Пекіна з 4-денним візитом для зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Reuters.

В США наголошують, що торговельні заходи, вжиті урядом в галузі національної безпеки, не підлягають обговоренню.

"Якби ви хотіли дати девіз цій поїздці та місії, то він звучить так: Захищайте те, що мусите, і просувайте те, що можете", - сказала Раймондо.

Вона додала, що США хочуть стабільні торговельні відносини, а основою цього є регулярне спілкування.

"Нам необхідно спілкуватися, щоб уникати конфліктів", - додала американський міністр.

Чотириденний візит відбувається на тлі ускладнення відносин США з Китаєм у зв'язку з тим, що Вашингтон прагне перекрити Китаю доступ до найпередовіших моделей напівпровідників, у той час як Пекін обмежив постачання від відомої компанії Micron Technology і оштрафував американську фірму Mintz Group на $1,5 млн за проведення "несанкціонованих статистичних робіт".

Міністр торгівлі США, яку після прибуття зустрів представник Міністерства торгівлі Китаю Лінь Фен, проведе двосторонні зустрічі з китайськими офіційними особами в понеділок і вівторок у Пекіні, після чого вирушить до Шанхая. До неї приєднається посол США в Китаї Ніколас Бернс.