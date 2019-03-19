Міністр у Франції пояснила, що змусило її назвати свого кота Brexit

Він будить мене щоранку, нестерпно і голосно нявчить, тому що хоче вийти. Коли я відчиняю двері, він, нерішучий, залишається всередині

Процес виходу Британії з ЄС "потребує почуття гумору", пояснила французький міністр у справах Європи Наталі Луазо після того, як стало відомо, що вона назвала свого кота Brexit.

"Я думаю, що мені потрібно мати почуття гумору, щоб впоратися з Brexit. І не тільки мені, але й моїм громадянам", - сказала Луазо, відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі. За її словами, зараз бізнес і громадяни "чекають в невизначеності", повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, чи буде Франція готова продовжити період переговорів з Британією відповідно до статті 50, міністр підкреслила, що "нам потрібна ініціатива, нам потрібно щось нове... як нам вийти з цього глухого кута? Це питання до британської влади".

"Вони повинні прийти з ініціативою, зрозумілою, визначеною, такою, що заслуговує на довіру, та яку підтримує більшість", - додала Луазо.

Наталі Луазо повідомила, що назвала свого кота Brexit, тому що він "нерішучий і не хоче виходити", коли вона за його запитом відчиняє двері.

"Він будить мене щоранку, нестерпно і голосно нявчить, тому що хоче вийти. Коли я відчиняю двері, він, нерішучий, залишається всередині. А потім, коли я його виганяю, кидає на мене злі погляди", - пояснила своє рішення французька міністр.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit