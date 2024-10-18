Міністр закордонних справ Франції цими вихідними відвідає Україну

Політик вилетить вже сьогодні.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву і зустрітися з українськими політиками.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - заявив міністр.

Він додав, що те, що відбувається в Україн, - це гуманітарна катастрофа, особливо відзначивши трагічну долю дітей, викрадених і депортованих військовими рф.

Барро вважає, що, як і його попередники, він твердо переконаний: капітуляція України перед росією неприпустима, адже це "освятить право найсильнішого", що неприйнятно для Франції.

За інформацією дипломатичного джерела France Press, Барро вилетить сьогодні і проведе вихідні в Україні, де зустрінеться зі своїм українським колегою.

Останній візит президенти Україні до Франціхї відбувся тиждень тому: 10 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.