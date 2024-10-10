Зеленський прилетів до Франції
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа та скоро розпочне зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Reuters.
Агентство запустило трансляцію від входу до Єлисейського палацу з почесною вартою, де очікують на прибуття Зеленського.
Близько 16:20 Емманюель Макрон вийшов на ґанок та близько хвилини очікував прибуття кортежу Зеленського, після чого вийшов йому назустріч і далі обоє вирушили всередину палацу.
В четвер, 10 жовтня, глава держави зустрівся зі Стармером на Даунінґ стріт.
У Лондоні він презентував Стармеру план перемоги України.
Глава держави пояснював, що саме від цих чотирьох країн залежить посилення України у воєнному плані.