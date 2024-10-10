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ПОЛІТИКА

Зеленський прилетів до Франції

10 жовтня 2024, 17:02
Зеленський прилетів до Франції
Скоро розпочне зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа та скоро розпочне зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство запустило трансляцію від входу до Єлисейського палацу з почесною вартою, де очікують на прибуття Зеленського. 

Близько 16:20 Емманюель Макрон вийшов на ґанок та близько хвилини очікував прибуття кортежу Зеленського, після чого вийшов йому назустріч і далі обоє вирушили всередину палацу.

В четвер, 10 жовтня, глава держави зустрівся зі Стармером на Даунінґ стріт.

У Лондоні він презентував Стармеру план перемоги України.

Глава держави пояснював, що саме від цих чотирьох країн залежить посилення України у воєнному плані.

візитЕмануель МакронВолодимир Зеленський

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