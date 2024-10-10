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Зеленський прибув до Лондона і зустрівся зі Стармером

10 жовтня 2024, 12:15
Зеленський прибув до Лондона і зустрівся зі Стармером
Він також планує зустріч із новим главою НАТО.

Український президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де розпочав зустріч із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

В четвер, 10 жовтня, глава держави зустрівся зі Стармером на Даунінґ стріт.

Також очікується, що в столиці Британії Зеленський матиме зустріч із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, що вчора Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті.

 

ЛондонВолодимир ЗеленськийВелика Британія

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