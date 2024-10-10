Він також планує зустріч із новим главою НАТО.

Український президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де розпочав зустріч із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

В четвер, 10 жовтня, глава держави зустрівся зі Стармером на Даунінґ стріт.

Також очікується, що в столиці Британії Зеленський матиме зустріч із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, що вчора Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті.