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Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

09 жовтня 2024, 12:44
Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті
president.gov.ua
Зустріч пройде у Дубровнику.

Сьогодні, 9 жовтня, український президент Володимир Зеленський прибуде до Хорватії для участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа". 

Про це повідомляє хорватський новинний портал Index.

Подію організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Це вже третій саміт у такому форматі. Перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий - у лютому цього року в Тирані.

Основною метою зустрічі буде демонстрація солідарності країн регіону з Україною, яка більше 2,5 років протистоїть агресії рф.

Після заходу зберуться високопоставлені представники регіону, серед яких президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі і прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.

Місяць тому Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив про нову військову допомогу Україні.

 

Хорватіявійна в Українісаміт Україна - Південно-Східна Європа

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