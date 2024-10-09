Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа"
Сьогодні, 9 жовтня, український президент Володимир Зеленський прибуде до Хорватії для участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа".
Про це повідомляє хорватський новинний портал Index.
Подію організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Це вже третій саміт у такому форматі. Перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий - у лютому цього року в Тирані.
Основною метою зустрічі буде демонстрація солідарності країн регіону з Україною, яка більше 2,5 років протистоїть агресії рф.
Після заходу зберуться високопоставлені представники регіону, серед яких президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі і прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.
Місяць тому Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив про нову військову допомогу Україні.